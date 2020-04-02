Tacikistan koronavirüsü önlemek için Rusya’dan yardım istedi

Tacikistan’ın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme amacıyla başta Rusya olmak bazı ülkelerden ve uluslararası örgütlerden yardım istediği bildirildi.

Rusya’nın Duşanbe Büyükelçiliği’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Tacikistan’ın talebini içeren nota Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi. Bakanlık, talebi inceliyor” denildi.

Tacikistan’ın maske, sağlık personeli için özel önlük ve koruma tulumu, eldiven ve Kovid-19 testlerini istediği ifade edildi.

Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda’nın yarın yabancı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileri ile görüşmede, koronavirüse karşı koruma ve mücadele konusunu masaya yatıracağı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Tacikistan Temsilcisi Galina Perfilyeva, ülkede koronavirüsün tespit edilmediğini duyurarak yerel halka hijyen kurallarına uyma ve kalabalık yerlerden kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Şubat-31 Mart döneminde, yurtdışından gelen 6 bin 222 vatandaşa yönelik karantina tedbirleri uygulandı. Ülkede, 2 bin 145 kişi 2 haftalık karantinadan geçerken 4 bin 77 kişi hâlâ karantinada bulunuyor.