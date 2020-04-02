ABD'nin karantinadaki uçak gemisinde tahliye başladı ama tüm denizciler gemiden ayrılamayacak

Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan ABD'nin nükleer kapasiteli USS Theodore Roosevelt uçak gemisi tahliye ediliyor. Ancak 4 bin 800 kişilik mürettebatın bulunduğu gemide bin kadar asker nöbet görevlerine devam edecek.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier’in ABD donanmasına mektup yollayarak yardım talebinde bulunmasının ardından, gemide bulunan yüzlerce denizci karaya çıkarılıp karantinaya alınmaya başladı.

Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri, personel için Guam adasında otel odaları ayarladıklarını açıkladı. Öte yandan salgından etkilenmemiş denizcilerden seçilen bir nöbetçi kadronun uçak gemisini işler halde tutmak için çalıştığı da belirtildi.

Marianas bölgesi komutanı Tuğamiral John Menoni, Guam’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda plan, Teddy Roosevelt'ten mümkün olduğunca çok insanı çıkarmak. Gemiyi işler halde tutmak için normal nöbet görevlerini icra edecek belli sayıda askeri güvertede bulundurma zorunda olduğumuzu anlamamız gerekiyor” dedi.

‘Tüm denizcileri tahliye edemeyiz ve etmeyeceğiz’

Washington’da bir açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Thomas Modly ise, bin kadar kişinin gemiden tahliye edildiğini birkaç gün içinde bu sayının ilk aşamada 2 bin 700’e çıkacağını ve daha da artacağını söyledi.

Ancak Modly de bin kadar personeli, şu anda sterilizasyon sürecinden geçen gemide tutmak zorunda olduklarını vurguladı.

Modly, “Tüm denizcileri tahliye edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu geminin üzerinde silahlar bulunuyor, mühimmat bulunuyor, pahalı uçaklar var, nükleer güç santrali var” diye konuştu.

ABD donanması, personelle birlikte 4 bin 800 kişilik bir mürettebatın bulunduğu gemide 93 koronavirüs vakası tespit ettiklerini belirtmişti.