Kuzey Kore bir kez daha duyurdu: Tek bir kişi bile koronavirüsle enfekte olmadı

Koronavirüs salgınından etkilenmedikleri yönündeki açıklamaları inandırıcı bulunmayan Kuzey Koreli yetkililer bir kez daha tekrarladı: Tek bir insan bile salgından etkilenmedi.

Kuzey Kore, komşusu Çin’den başlayarak 190’a yakın ülkeye yayılan ve neredeyse 1 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınından hâlâ etkilenmediklerini açıkladı.

Salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirtti. Pak, “Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı” dedi.

Kuzey Kore, Çin’de virüsün ilk kez tespit edilmesini takiben hızla önlem aldı. Sınırlarını hemen kapatan Kuzey Kore, katı tedbirleri hayata geçirdi, daha sonra ülkeye gelen herkesi zorunlu olarak bir ay boyunca karantinaya aldı.

'Önleyici ve bilimsel tedbirler uyguladık'

Bu önlemleri hatırlatan Pak Myong-su, “Sağlık kontrolleri yapma, ülkeye gelen tüm personeli karantinaya alma ve tüm ürünleri iyice dezenfekte etmenin yanı sıra sınırlarımızı kapatıp, tüm deniz ve hava ulaşımını kısıtlamak gibi önleyici ve bilimsel tedbirler uyguladık” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyu Kuzey Kore’nin bu açıklamalarını pek inandırıcı bulmuyor. Güney Kore’de görevli ABD’li General, Pyongyang’da doğrulanmış koronavirüs vakaları bulunduğundan ‘son derece emin’ olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek salgınla mücadelede işbirliği teklif ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore’nin sağlık sisteminin, uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ‘güçlü olmadığı’ savunuluyor. Geçen ay Rusya, bu kapsamda Pyongyang’a 1500 kadar koronavirüs testi gönderdi.

UNICEF de bir istisna yaparak tanı kitleri, maske, dezenfektan ve koruyucu ekipman sevk etti.

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki toplam vaka sayısı da 941 bin 949’a ulaştı.