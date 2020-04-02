Japonya Başbakanı'nın koronavirüsle mücadele politikası: Her haneye iki maske

Başkent Tokyo'da valilik, bir günde 97 vaka tespit edildiğini, bu sayının yeni bir rekor olduğunu, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiğini duyurdu. Japonya çapında vaka sayısı 3 bin 400'e yaklaşırken, ölü sayısı 82'yi buldu.
Bu manzara karşısında koruyucu malzeme talebi artarken, Başbakan Şinzo Abe en çok etkilenen bölgelere hızla yeniden kullanılabilir kumaş maske göndereceklerini, 50 milyonu aşkın haneye de iki hafta sonra ikişer maske dağıtacaklarını duyurdu.
Japanese Prime Minister Shinzo Abe is facing a public backlash after he said the government would distribute two reusable cloth face masks per household amid growing concern over medical shortages https://t.co/wJDYeWMJcx— CNN International (@cnni) April 2, 2020
Koronavirüs görev gücü toplantısının ardından yüzünde maskeyle açıklama yapan Japonya'nın sağcı lideri, "Ben de maske takıyorum, bunlar atılmıyor, sabunla yıkayıp, yeniden kullanılabiliyor, yani maskelere yönelik ani büyük talebe iyi bir karşılık oluşturuyor" dedi.
Kullan at maskelerden geçen ay 600 milyon üretildiğini, bu ay bu sayının 700 milyona çıkacağını sözlerine ekledi.
Bugün Twitter'da 'Abe Maskesi' ve 'senin iki maskeni becereyim' etiketleri en çok dolaşımdakiler arasına girdi.
Abe biri ağzını biri gözlerini kapayan iki maskeyle resmedildi.
April 1, 2020
Two Cloth mask each family get from Abe government☠️— AntiqueAnn (@ann_antique) April 1, 2020
No free PCR test ←💲400
No N95 mask
No ventilators
No doctor No bed
No compensation
No free PCR test pic.twitter.com/Mwj6e974Me
Her haneye iki maske dağıtımının hiçbir işe yaramayacağı görüşündeki kullanıcılar, "1 Nisan şakası mı?", "Japon hükümeti gerçek mi? Vergi mükelleflerinin paralarını çar çur ediyorlar" gibi tepkiler gösterdi.
Abe administration decides to give 2 masks per each home address nation wide...— Yoko (@randomyoko) April 1, 2020
Japanese people’s reaction: April fool?#ChineseVirus #Wuhan #COVID19 #Japan #mask https://t.co/f5QJJ06yCy
Prime minister Japan Shinzo Abe cannot supply even a piece of mask for each nation.— Pladuk (@Pladuk5) April 1, 2020
He informed that government would deliver 2 pieces for 1 family.
How many mouth and nose your family has? pic.twitter.com/jz7mv2CgBo
Bir ailenin dört ferdinin aynı maskeyi taktığı karikatürler paylaşılarak "İki kişiden kalabalık ailelerden ne yapmaları bekleniyor, maske için kapışmaları mı" sorusu yöneltildi.
一世帯に二枚のマスク #贋作 #○○風に時事ネタを振り返ろう pic.twitter.com/43j8zUizyK— 北村ヂン (@punxjk) April 1, 2020
Tepkilere rağmen ulusal karantina ilan etmek için erken olduğunda direten Abe, yurttaşları evde oturmaya çağırsa da, bunun zorunlu kılacak önemli bir yaptırım açıklamadı.
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