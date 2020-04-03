Yeni Zelanda: Karantinayı ihlal edip dağ bisikleti yaparken yakalanan Sağlık Bakanı özür diledi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, mensubu olduğu hükümet tarafından hayata geçirilen yasakları delerken yakalandı.

Clark, dağ bisikleti yapmak için Dunedin kentindeki evinden iki kilometre uzaklıkta bulunan bir parka gittiği sırada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Üzerinde, Clark’ın fotoğrafının yer aldığı minibüsün fotoğrafını çeken vatandaş, dün bunu yerel medyaya servis etti.

Health Minister drives to local park to ride his mountain bike, amid coronavirus lockdown https://t.co/v2L1QXlbHV pic.twitter.com/9WdEW2l7Tn — The Press Newsroom (@PressNewsroom) April 2, 2020

'Hafife alıyor gibi bir izlenim vermek istemem'

Haberin yayılmasının ardından David Clark, yolculuğu doğruladı ve dağ bisikleti yapmak için orada olduğunu kabul etti.

Bakan, “Bu, günışığı varken biraz egzersiz yapmak için tek şansımdı. Yol zorlayıcı değildi, ayrıca aileler ve yayalar tarafından da büyük ölçüde kullanılıyordu. Yüksek riskli egzersizler için doğru bir zaman olmadığını biliyorum. Kimseye, konuyu hafife alıyormuşum gibi bir izlenim vermek istemem. Bu, bazı egzersizleri yeni-normal rutinimize nasıl dahil edeceğimi dikkatlice düşünmem için bir uyarı oldu” dedi.

New Zealand's testing regime has changed rapidly over the past few days. Yesterday, we tested nearly as many people for #Covid19 as we did over the previous 45 days combined. Plus: Health Minister David Clark says sentinel testing is on the way. #nzpolhttps://t.co/rFFHbvvWBG — Marc Daalder (@marcdaalder) March 17, 2020

Ardern: Bakanlardan beklentim...

David Clark, hareketinin tepki çekmesi ve kötü örnek teşkil etmesi üzerine, Başbakan Jacinda Ardern’i arayarak özür diledi.

İstifaya 'gerek yok'

Ardern, “Bakanlardan beklentim, Yeni Zelandalıların uymasını istediğimiz standartları belirlemeleridir. İnsanlar, eğer ihtiyaçları varsa dışarı çıkıp temiz hava alabilir ve arabayla kısa mesafelere gidebilir. Ancak insanlardan, yüksek yaralanma riski içeren aktivitelerden kaçınmalarını istedik ve Bakan da bu talimatlara uymalıydı” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Grant Robertson da basına yaptığı açıklamada, David Clark’ın yanlış bir şey yaptığını bildiğini, bu nedenle özrün yeterli olacağını belirtti. Robertson, Clark’ın istif etmesinin gerekmediğini de söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 25 Mart’ta olağanüstü hal ilan edilen Yeni Zelanda’da sokağa çıkmak yasaklandı, işyerleri kapatıldı.

Yurt dışından gelen Yeni Zelandalıların gümrük kapılarında teste tabi tutulacağı, virüs tespit edilen kişilerin karantinaya alınacağı belirtildi. Ülkede şimdiye kadar salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 868 kişide virüs saptandı.