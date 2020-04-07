Japonya, salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Japonya’da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de uzmanların artan vakalara dair uyarıları üzerine hükümet çareyi olağanüstü hal ilanında buldu.

Başbakan Şinzo Abe, ”Durum, insan hayatı ve ekonomiye büyük tehdit oluşturan bir noktaya geldiği için olağanüstü hal ilan etmeye karar verdim” açıklamasında bulundu.

Karar, ülkedeki vaka sayısının bir hafta içerisinde ikiye katlanabileceği tahmininin ardından alındı.

İhlal edenlere yaptırım yok

Yasağın hayat şartlarını çok etkilemeyeceğini vurgulayan Abe , “Olağanüstü hal ilan edilmiş olmasına karşılık, bu, yurt dışındaki örneklerde gördüğümüz gibi bir şehrin tamamen kapatılması anlamına gelmiyor. Ekonomik ve sosyal hizmetleri mümkün olduğunca sürdürürken enfeksiyonun yayılmasını önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü hal ilanı başkent Tokyo’nun yanı sıra Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle geçerli olacak. Bu sürede halktan dışarı çıkmaması istenecek ve işletmeler de kapatılacak. Ancak marketler ve dükkânlar açık kalacak, toplu ulaşım hizmetleri de devam edecek. Valiler, sağlık koşulları gerekçesiyle okulların ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verebilecek.

Ancak hükümetin bu tedbirlerine uymayanlar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmüyor.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halktan işbirliği talep etti. Yuriko, gerekli haller dışında dışarı çıkılmaması ve evden çalışılması çağrısında bulundu.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 108 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 4 bin 777’ye ulaştı.