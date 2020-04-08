DSÖ: Kuzey Kore testleri ve karantinayı sürdürüyor, henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmediği sayılı ülkelerden olan Kuzey Kore'de test ve karantinaların sürdürüldüğünü, ancak ülkede henüz bir vakanın tespit edilmediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'de henüz bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği, 500'den fazla insanın karantinaya alındığı ve testlerin sürdüğü kaydedildi.

Kuzey Kore Sağlık Bakanlığı'ndan haftalık raporların alındığını belirten Salvador, ülkenin Pyongyang'daki laboratuvarda Kovid-19'u test etme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Salvador, Reuters'a açıklamasında "2 Nisan itibarıyla 709 kişiye - 11'i yabancı ve 698'i yerli - Kovid-19 testi yapılmıştır. Karantinada 509 kişi - ikisi yabancı ve 507'si yerli - 509 kişi yer alıyor. 31 Aralık'tan bu yana 380 yabancının yer aldığı karantinadan 24 bin 842 kişi çıkarıldı" bilgisini verdi.

Örgütün Kuzey Kore'ye koruyucu ekipman tedarik ettiğini bildiren temsilci, ayrıca DSÖ'nün, Kuzey Kore'nin ocak ayında Çin'den test kitleri için ekipmanlar aldığı bilgisine eriştiklerini kaydetti.