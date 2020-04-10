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    Çin'den 'çığır açan' adım: Besi hayvanlarıyla evcil hayvanlar tekrar sınıflandırıldı, köpek eti tüketimine yasak sinyali

    © AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2419)
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    Koronavirüs salgını sonrasında Çin, köpekleri besi hayvanı yerine evcil hayvan olarak sınıflandırmak için yeni kurallar hazırladı.

    Başta köpek eti olmak üzere pek çok hayvanın satılıp yenildiği Çin’de, salgının vahşi hayvan pazarlarından kaynaklandığından şüphelenilmesi üzerine yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

    Çin Tarım Bakanlığı bir taslak metin yayımlayarak ‘et için yetiştirilen’ hayvanlarla evcil hayvanlar arasında bir ayrım yaptı. Listeye göre sığır, domuz, koyun ve tavuk gibi 18 hayvan türü ‘besi’ için uygun olarak tanımlandı.

    Bazı geyik, alpaka ve devekuşu türleri dahil 13 hayvan da ‘özel besi’ olarak sınıflandırıldı. İki tilki türü, rakun ve vizon çiftlik hayvanı olarak değerlendirilirken, etleri için yetiştirilmesi yasaklandı.

    'İnsanlara arkadaşlık eden hayvanlar haline geldiler'

    Yıllarca eleştirilerin odağında olan köpek eti tüketimi listenin en dikkat çekici noktalarından biri oldu. Taslak, köpekler, ‘besi hayvanı’ olarak değil, ‘evcil hayvan’ olarak değerlendirdi.

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    Taslakta, “İnsan uygarlığının ilerlemesi, insanların hayvanları koruma konusundaki endişesi ve tercihiyle birlikte köpekler, besi hayvanından insanlara arkadaşlık eden hayvanlar haline evrildi. Dünya genelinde köpekler artık besi hayvanı olarak kabul edilmiyor. Çin'de de besi veya kümes hayvanları altında listelemek tavsiye edilmiyor” ifadelerine yer verildi.

    Hayvan hakları örgütleri kararı ‘çığır açıcı’ olarak değerlendirdi.

    Ancak taslak liste resmileşene kadar, uygulama geçerli olmayacak. Uygulamanın mayıs ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

    Bu konuda ilk adımı atan Şenzen kenti, Çin'de köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir olmuştu. Çin de, salgının ardından vahşi hayvanların yetiştirilmesini, tüketilmesini ve ticaretini yasakladı ve bu yasağı kalıcı hale getirme sözü verdi.

    Çin’de her yıl yaklaşık 10 milyon köpeğin et için öldürüldüğü tahmin ediliyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2419)
    Etiketler:
    Yasak, Köpek eti, Köpek, Evcil Hayvan, Besi hayvanı, Çin, Salgın, Koronavirüs
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