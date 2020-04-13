Vietnam: Salgın nedeniyle işsiz kalanlara yardım etmek için pirinç ATM'si icat etti

Vietnam’da bir girişimci, koronavirüs salgını süresince işsiz kalanlara ve yoksullara yardım etmek amacıyla haftanın yedi günü 24 saat boyunca açık olan bir ‘pirinç ATM’si icat etti.

Vietnam’ın en büyük şehri Ho Chi Minh’de, Hoang Tuan Anh adlı bir işadamı salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtan bir makine geliştirdi.

Haftanın yedi günü 24 saat boyunca hizmet veren ‘pirinç ATM’si, bir siloda tutulan pirinç stokundan her defasında 1.5 kilo dağıtıyor. Pirinç stokları da çalışanlar tarafından denetleniyor.

'Gerçek olduğuna inanamadım'

Makineyi kullanarak pirinç alanlardan biri olan 34 yaşındaki Nguyen Thi Ly, “Eşim işini kaybetti, üç çocuğumuz var. Bu pirinç ATM’si çok faydalı oldu. Bu bir torba pirinçle bir gün yetecek kadar yemeğimiz oluyor” dedi.

Pirinç ATM’sini internetten duyduğunu söyleyen Ly, “Kontrol etmek için geldim ve gerçek olduğuna inanamadım. Umarım salgının sonuna dek bunu yapmaya devam ederler” diye konuştu.

Pirinç ATM'si, salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtıyor. © REUTERS / YEN DUONG

ATM, her defasında 1.5 kilo pirinç veriyor. © REUTERS / YEN DUONG

Pirinç ATM’sini internetten duyduğunu söyleyen Nguyen Thi Ly, “Kontrol etmek için geldim ve gerçek olduğuna inanamadım. Umarım salgının sonuna dek bunu yapmaya devam ederler” diyor. © REUTERS / YEN DUONG

ATM'nin pirinç stokları, çalışanlar tarafından kontrol ediliyor. © REUTERS / YEN DUONG 1 / 4 © REUTERS / YEN DUONG Pirinç ATM'si, salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtıyor.

Teknoloji konusunda uzman olan Hoang Tuan Anh, halihazırda yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek salgının bu sorunları katladığını vurguladı. Anh, insanların yiyecek ve kaynaklara hâlâ erişebildiklerini hissetmelerini istediğini söyledi.

Anh, “Makineye, ‘pirinç ATM’si demeyi tercih ediyorum çünkü insanlar buradan pirinç ‘çekebiliyor’. Dışarıda hâlâ insanlara ikinci bir şans vermek isteyen iyi birileri olduğundan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başka şehirlere de yerleştirildi

Devlet medyası bu ATM’lerin Hanoi, Hue ve Danang gibi farklı şehirlere de yerleştirildiğini belirtti.

Vietnam’da salgın nedeniyle henüz can kaybı yaşanmadı. Ancak 15 günlük sosyal tecrit uygulamasının hayata geçirilmesi pek çok küçük işletmenin kapanmasına, dolayısıyla çok sayıda insanın işsiz kalmasına yol açtı.

Hükümet bir yardım paketi açıklasa da pek çok ailenin yeterli destek alamadığı belirtiliyor.