Çin: Afrikalı kardeşlerimize ayrımcılık yapılmıyor

Çin Dışişleri, son dönemde öne sürülen 'Çin'de Afrikalılara kötü muamele yapılıyor' iddialarına verdiği yanıtta söz konusu iddiaları reddederek 'Afrikalı kardeşlere herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını' açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, bugün yaptığı basın toplantısında Çin'in ülkedeki Afrikalılara kötü muamele yaptığı iddialarını yanıtladı.

Konuyla ilgili ABD tarafından yöneltilen suçlamaları reddeden Lijian, Afrikalılara yönelik herhangi bir kötü muamele yapılmadığını ve söz konusu iddiaların Çin ile Afrika halkları arasındaki ilişkiye zarar verme amacı taşıdığını söyledi.

Lijian, "Afrikalı kardeşlerimize ayrımcılık yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemde, Çin'in ülkedeki Afrikalılara 'İkinci bir koronavirüs dalgasına neden olacakları' gerekçesiyle ayrımcılık yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilmişti.