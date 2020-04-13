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18:11 13 Nisan 2020
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    Pakistan Başbakanı İmran Han 74. BM Genel Kurulu'na hitap ederken

    Küresel kurtarma fonu çağrısı yapan Pakistan Başbakanı: Yoksa ya karantina ya da koronavirüs yüzünden açlıktan öleceğiz

    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    Asya & Pasifik
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    Koronavirüs pandemisi karşısında bir yanda gelişmiş ülkeler kendi yurttaşlarına yeterli sağlık hizmeti ve ekonomik yardım paketi sunamazken, diğer yanda Pakistan Başbakanı gelişmekte olan ülkeler için küresel yardım fonu çağrısı yaptı. İmran Han, Pakistan'ın ya karantina ya da koronavirüs yüzünden açlıktan ölmekle karşı karşıya olduğunu belirtti.

    Dünya liderleri, küresel mali kurumlar ve BM Genel Sekreteri'ne çağrıda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüsün yarattığı ekonomik krizde gelişmekte olan ülkelere yardım edecek bir borçtan kurtarma ve canlandırma paketi oluşturulmasını talep etti. 

    Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında bir gelir uçurumu bulunduğunu ve ikincilerin karantina nedeniyle ekonomilerinin durmasının altından kalkacak kaynaklarının bulunmadığını belirten Han, şunları söyledi:

    "Gelişmiş dünyanın başlıca ikilemi, koronavirüsü karantinayla dizginlemek ve sonra bunun ekonomik etkisiyle baş etmek. Gelişmekte olan dünyada ise virüsü frenlemek ve ekonomik krizle baş etmenin ötesinde en büyük endişe insanların açlıktan ölmesi."

    220 milyon nüfuslu Pakistan'da geçen aydan beri teyitli 5170 vaka ve 91 ölüm bildirilirken, Başbakan kendilerinin daha sonra gerekli kaynak bulunursa genişletilmek üzere ilk etapta 8 milyar dolarlık, ABD'nin ise 2 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketi açıkladığına, Almanya ve Japonya'nın paketlerinin de altta kalır tarafı olmadığına dikkat çekti. 

    Pakistan'ın ya karantina ya da koronavirüs yüzünden açlıktan ölmek gibi imkansız bir tercihle karşı karşıya olduğu vurgusunu yapan Han, tüm dünyanın 1920'lerin Büyük Buhran'ından daha beter bir ekonomik krize sürüklendiğine dikkat çekerek ekledi:

    "Pandemi güçlü, koordineli ve iyi tasarlanmış küresel bir müdahale olmadan durdurulamaz."

    Atom bombası üretmiş bir ülke neden solunum cihazı üretemiyor?

    Pakistan koruyucu ve diğer tıbbi malzeme kıtlığını protesto eden sağlık çalışanlarıyla polis arasında çatışmalara ve onlarca sağlık çalışanının gözaltına alınmasına sahne olurken, Başbakan madalyonun öbür yüzünde nükleer silah üretmiş bir ülkenin neden solunum cihazı üretemediğini sorguladı.

    Cuma günü TV kanallarına eşzamanlı bağlanarak açıklamalarda bulunan Han, koronavirüsle mücadelede elzem tıbbi malzemenin ithalatına bağımlı olmalarını eleştirerek "Solunum cihazı yapabilirdik. Alt tarafı roket bilimi değil. Biz atom bombası yapmış bir ülkeyiz" dedi. 

     

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