Çin, koronavirüsle mücadelesine Alman yetkililerden övgü koparmaya çalıştığı iddiasını yalanladı

Koronavirüs pandemisinin çıkış yeri olarak Çin'in Vuhan kenti kabul edilirken ve ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsü 'Çinli' diye niteleyip Pekin'e bedel ödetmekten söz ederken, Almanya'nın Washington yanlısı gazetesi Die Welt'in ortaya attığı Alman Dışişleri belgesi ortalığı karıştırdı.

Beijing denied that it was soliciting praise for its handling of the coronavirus pandemic after Chinese representatives reportedly tried to earn kudos from German officials.https://t.co/Vo3BoUsNxM — Yahoo Philippines (@YahooPH) April 13, 2020

Die Welt'in pazar günkü nüshasında çok gizli bir Dışişleri Bakanlığı belgesini aktardığını, buna göre Çinli temsilcilerin Alman federal bakanlıklarındaki yetkilileri ve çalışanları Çin'in koronavirüs pandemisini yönetme çabasıyla ilgili olumlu şekilde konuşmaya ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre Alman Dışişleri, Alman hükümetinin tüm kolları ve kurumlarına Çin'in bu tür yaklaşımlarını reddetme çağrısı yaptı.

Bakanlık haberi teyit etme ya da yalanlamaya yanaşmazken, Die Welt'e konuşan bir Alman istihbarat kaynağı "Çinli yetkililer koronavirüsle ilgili yoğun enformasyon ve propaganda politikası yürütüyor" dedi.

Bunun üzerine Pekin'den koronavirüs pandemisini yönetme çabalarına Almanya'dan övgü koparmaya çalıştığı iddiasına yalanlama geldi.

Fransız haber ajansı AFP'nin Die Welt'in haberiyle ilgili sorusu üzerine açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, "Amacımız başkalarının övgülerine mazhar olmaktan ziyade kendi halkımızın yaşamını ve sağlığını daha iyi korumak ve küresel halk sağlığı ile güvenliğini sağlamaktır" diyerek ekledi:

"Ne övgü talep etmeye ihtiyacımız var ne de 'propaganda savaşı' yürütmeye niyetimiz..."

Çin, kendi topraklarında pandemiyi durdurmasına koşut başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya tıbbi malzeme yardımı göndermeye koyuldu.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020

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