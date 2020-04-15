Çin hükümetinden otomotiv sektörünü canlandırma hamlesi: Araba alacaklara nakit para verilecek

CNN'in Çin otomotiv sektöründen temsilcilere dayandırdığı haberine göre sektör en derin krizlerinden birini yaşıyor.

Hükümet, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 düşen araç satışlarını canlandırmak için araba alacaklara 1.400 dolara kadar nakit para desteği verme kararı aldı.

Otomotiv sanayisi, Çin ekonomisinde belirleyici bir role sahip. Nitekim, 40 milyondan fazla kişinin bu sektörle doğrudan veya dolaylı bağlantısı var. Sektörün yıllık hacmi 1 trilyon doları aşmakta olup bu rakam, toplam üretim hacminin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından açıklanan rakamlara göre, 1.4 milyar nüfuslu ülkede şubat ayında sadece 310 bin araba satıldı ve yüzde 79'luk düşüş kaydedildi.

Mart ayında ise toplam 1.43 milyon araba satılmasına rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43'lük düşüş yaşandı.