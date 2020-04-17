Çin, koronavirüs verilerini sakladığı iddialarını reddetti: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz

Çin'deki koronavirüs vaka sayısıyla ilgili açıklama yapan Çin yönetimi, vaka sayısındaki ani artışın 'istatistiksel bir doğrulama sürecinden kaynaklandığını' belirtti.

Çin'in koronavirüs vaka sayısının 1290'dan 3869'a yükselmesi üzerine açıklamalarda bulunanSözcüsü Lijian Zhao , tartışma yaratan bu durumla ilgili olarak "İstatistiksel doğrulama süreci ve ortak bir uluslararası uygulamanın bir parçası" açıklamasında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan Zhao, Pekin'in böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyleyerek, ülkesinin salgının büyüklüğünü örtbas ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Çin'in verileri sakladığını iddia ederek Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de Çin'den yana tutum almakla suçlamıştı.