Çin, koronavirüs verilerini sakladığı iddialarını reddetti: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz

Çin'in koronavirüs vaka sayısının 1290'dan 3869'a yükselmesi üzerine açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, tartışma yaratan bu durumla ilgili olarak "İstatistiksel doğrulama süreci ve ortak bir uluslararası uygulamanın bir parçası" açıklamasında bulundu.
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Günlük basın toplantısında konuşan Zhao, Pekin'in böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyleyerek, ülkesinin salgının büyüklüğünü örtbas ettiğine yönelik iddiaları reddetti.
ABD Başkanı Donald Trump da, Çin'in verileri sakladığını iddia ederek Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de Çin'den yana tutum almakla suçlamıştı.
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