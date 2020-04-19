Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvar, koronavirüsün kaynağı olduğu iddialarını 'imkansız' diyerek reddetti

ABD medyasının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentindeki yüksek güvenlikli viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarına geniş yer vermesi, buna Nobel Tıp Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier'in destek vermesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın rağbet etmesinin ardından, hedefteki kurum sessizliğini bozdu.

Çin devlet radyo televizyonu CGTN'ye konuşan Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yuan Zhiming, suçlamaları 'insanların kafasını karıştırmaya yönelik komplo teorisi' diye niteleyerek reddetti.

"Virüs araştırmaları yapan insanlar olarak enstitüde ne tür araştırmalar yürütüldüğünü, enstitünün virüsleri ve numuneleri nasıl kontrol ettiğini çok net biliyoruz. Baştan beri söylediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olması ihtimali yok" diyen Vuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı ekledi:

"Araştırmalarımız çok sıkı mevzuat rejimine ve mesleki ahlak kurallarına bağlıdır, o yüzden kendimizden eminiz."

Yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş, yani insan yapımı olabileceği savını da reddeden Yuan Zhiming, bazı insanların pandemiyi Vuhan merkezli diye 44 milyon dolarlık laboratuvarla bağlantılandırdığını, ancak insanları kasten yanlış yönlendirmenin ahlaki olmadığını dile getirdi.

REPORT: Coronavirus Came From Wuhan Laboratory, Part Of China Trying To ‘Compete’ With America https://t.co/orL8LSl9Hc — Daily Caller (@DailyCaller) April 16, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günkü açıklamasında yönetiminin yeni tip koronavirüsün kökenlerini araştırdığını söyleyerek bu meselenin etrafında 'çok sayıda acayip şeyin döndüğünü', Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olması ihtimalini 'mantıklı' bulduğunu dile getirmişti.

The lab in Wuhan being investigated as the source of the deadly coronavirus that spread to the world was given a grant by the Obama/Biden Administration. You can’t make this stuff up. pic.twitter.com/t1c2RY52WT — Robby Starbuck (@robbystarbuck) April 18, 2020

Öncesinde ABD'de hem genelkurmay başkanı hem de basın istihbaratçıların bu ihtimali çok ciddi şekilde araştırdıklarını duyururken, Beyaz Saray'dan bir kaynak CNN'e "Ne zaman salgın patlak verse virüsün laboratuvardan kaçtığını söyleyen biri çıkar" demişti.

LAB LEAK? Sources Tell Fox News Coronavirus Could Have Escaped Chinese Laboratory in Wuhan https://t.co/SpxEzhM9Ap — Sean Hannity (@seanhannity) April 17, 2020

Ardından 2008'de Nobel Tıp Ödülü'nü alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını söylemişti.

According to Professor Luc Montagnier, winner of the Nobel Prize for Medicine in 2008 for “discovering” HIV, the SARS-CoV-2 is a virus that was manipulated and accidentally released from a laboratory in Wuhan, China, in the last quarter of 2019.https://t.co/inqLhhpVWX — Gesenius ❥ (@casalomass) April 17, 2020

Montagnier, "Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı" demişti.

Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden bir yetkili şu açıklamayı yapmıştı:

"Şunu netleştirmek isteriz ki, Kovid-19'un kökenleri ie Vuhan'daki bir P4 laboratuvarının çalışmaları arasında bağlantı olduğuna dair son zamanlarda ABD medyasında dolaşımda olan enformasyonu teyit eden olgusal bir kanıt bugüne dek bulunamamıştır."

P4, salgın hastalıklar araştırmalarında en yüksek biyogüvenlik düzeyi anlamına geliyor.

Fransa 2004 yılında Çin'le Vuhan'da P4 laboratuvarı kurma konusunda anlaşma yapmıştı.