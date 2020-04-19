Güney Kore'de ilk kez yeni koronavirüs vakaları tek haneye indi

Geçen ay günde yüzlerce yeni vaka açıklanan Güney Kore'de bugün için sadece 8 vaka kayıtlara geçirildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'den sıçradığı ülke olan Güney Kore'de iki aydır ilk kez yeni vaka sayısı tek haneye indi. Seul yönetimi, bugün sadece 8 yeni vaka olduğunu bildirdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, teyitli yeni 8 vakayla birlikte toplam vaka sayısının 10 bin 661'e çıktığını, 234 ölümün bu sayıya dahil olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre 8042 hasta iyileşti ve karantinadan çıktı, 12 bin 243 kişi ise virüs bulaşıp bulaşmadığının saptanması için testlerden geçiriliyor.

Güney Kore'de şubat sonu ile mart başı arasındaki dönemde çoğu salgının merkezi Daegu ile civar kentlerde olmak üzere her gün yüzlerce yeni vaka açıklanıyordu.

Sayının tek haneye inmesinin ardından, yetkililer sosyal mesafe kurallarının bırakılması halinde virüsün sessiz sedasız şekilde yeniden yayılmaya geçeceği uyarısını yaptı.

"Son teyitli hasta iyileşene dek gardımızı düşürmemeliyiz" çağrısında bulunan Devlet Başkanı Moon Jae-in, hükümetin ekonomiyi canlandırma ve istihdamı koruma çabasına halkın desteğini ve dayanışmasını istedi.

Moon "Dünya çapında çok ağır bir ekonomik kriz karşısında sadece hükümetin çabaları yeterli olmaz. Ekonomimizi yeniden canlandırmak için halkın dayanışması ve işbirliği de lazım" dedi.