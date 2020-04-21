Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle ramazan ve bayramda 'memlekete dönüşler' yasak

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde 'mudik' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunun bu yıl herkes için yasaklandığını açıkladı.

Memleketlerine gitmek isteyenlerin oranının yüksek olduğunun ve salgının yayılmasına karşı risk almak istemediklerinin altını çizen Widodo, yasağın uygulanmasına yönelik tüm hazırlıkların hızlı şekilde yapılması talimatı verdi.

Vaka sayısı 6 bin 760'a, can kaybı 590'a ulaştı

Widodo, salgın sebebiyle 9 Nisan’da da kamu personeli, polis ve askerlerin, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde izin kullanmalarının yasaklanması kararını aldıklarını bildirmişti.

Bu arada koronavirüsün 34 eyaletinin tamamına yayıldığı Endonezya’da, dün itibarıyla vaka sayısı 6 bin 760’a, can kaybı ise 590’a ulaştı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın nüfusu, 265 milyonu aşıyor.

Ülkede yaşayanların yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.