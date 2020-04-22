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    Almanya Başbakanı Angela Merkel- Çin lideri Şi Cinping

    Almanya'nın Bild gazetesi ile Çin yönetimi arasında korona savaşı çıktı

    © REUTERS / Muneyoshi Someya
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202004221041890074-almanyanin-bild-gazetesi-ile-cin-yonetimi-arasinda-korona-savasi-cikti/

    ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs pandemisinden Çin'e sorumlu yıkıp bedel ödetme politikasına destek veren Bild Genel Yayın Yönetmeni ile Pekin yönetimi arasında söz düellosu patlak verdi. Taraflar birbirlerini çok ağır dille suçlayan açık mektuplar yayımladı.

    Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in 'koronavirüs pandemisinin etkisi nedeniyle Pekin'in Berlin'e 149 milyar euro ödemesi gerektiği' iddiasında bulunması üzerine, Çin'in Berlin Büyükelçiliği websitesinde gazeteye 'milliyetçiliği kaşımak ve Çin'e karşı önyargılı olmak' suçlamaları yönelten çok sert bir mektup yayımlandı.

    Bild Genel Yayın Yönetmeni de karşı mektup yayımlayıp Pekin yönetimini koronavirüsün çıkış yeri olduğu sanılan yaban hayvan pazarlarını kapatmayarak 'tüm dünyayı tehlikeye atmakla' suçladı.

    Alman hükümetinin Çin'den tazminat talep etmek gibi bir politikasının olmadığını belirtip Bild'in sunduğu konsepti 'asılsız' diye nitelemesine rağmen Çin'in tepkisi Berlin Büyükelçiliği websitesinde yayımlanan mektuba yansıdı.

    Sözcü Tao Lili imzalı mektupta "Haberinizde temel olgularla doğru kronoloji kadar herhangi bir gazetecilik titizliği ve adaletinden bir nebze bile bulunmamaktadır" denildi. 

    Böyle hesaplar yapanların Çin'e karşı milliyetçilik, önyargı, yabancı düşmanlığı ve düşmanlık kışkırttığı, bunun da iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa ve ciddi bir gazetecilik anlayışına uymadığını belirten Çinli sözcü "Haber merkezinizde halkımıza ve ülkemize karşı bu antipati nereden kaynaklanmaktadır, merak ediyorum" dedi.

    Bu pandemiyle başetmek için hep birlikte ders çıkarmanın ve işbirliğinin önemine vurgu yapan Çinli sözcü, dünyaca ünlü bilim insanlarının Çin'i hızlı ve kararlı eylemleriyle pandeminin dizginlenmesine katkısından ve dünyanın geri kalanına zaman kazandırmasına ötürü övdüğünü aktarıp "Maaleef makalenizde bunların hiçbirini okuyamadık" diye iğneledi.

    Çin'in salgını örtbas ettiği suçlamalarını reddeden mektupta henüz birkaç kişi ölmüşken Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilendirildiği belirtildi ve asıl Çin'i suçlayan hükümetlerin kendi başarısızlıklarından dikkati başa yöne çekmeye çalıştıkları vurgulandı. 

    Bunun üzerine Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, Almanca ve İngilizce olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hitap etti. 

    Çin Devlet Başkanı'na "Gözetleme rejimiyle yönetiyorsunuz, gözetleme olmasa devlet başkanı olamazdınız. Her şeyi, her vatandaşı gözetliyorsunuz, ama ülkenizdeki yaban hayvan pazarlarını gözetlemeyi reddediyorsunuz. Sizi eleştiren her gazete ve haber sitesini kapattınız, ama yarasa çorbası satılan tezgahlara dokunmadınız" diye seslenen Reichelt, "Halkınızı gözetlemekle kalmıyorsunuz, hem onları hem de dünyanın geri kalanını tehlikeye atıyorsunuz" diye çıkıştı.

    Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nün yalanladığı virüsün laboratuvardan kaçtığı iddialarını da yeniden gündeme getiren Bild Genel Yayın Yönetmeni, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa uygun davranmadığı eleştirisini şu sözlerle reddetti:

    "Sanırım tüm dünyaya cömertçe maske göndermeyi büyük dostlık sanıyorsunuz, ama bu dostluk değildir, ben buna gülümsemenin arkasına saklanan emperyalizm derim, Truva Atı derim."

    "İhraç ettiğiniz bulaşıcı hastalık aracılığıyla Çin'i güçlendirmeyi planlıyorsunuz. Başarılı olamayacaksınız. Korona er ya da geç sizin siyasi sonunuz olacak."

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (78)
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