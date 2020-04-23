Japon yetkililer bağış yapanları 'maskeyle' ödüllendiriyor

Japonya’da halkın yaptığı bağışlar karşılığında çeşitli hediyeler aldığı vergi uygulaması da koronavirüs salgınından etkilendi. Salgından önce en popüler hediyeler Wagyu bifteği ya da tuna balığı olurken, salgından sonra maske en değerli hediye oldu. Yetkililer maske teklif etmeye başladığından beri bağışlar attı.

Japonya’da ulusal vergi programının bir parçası olarak başlatılan ve vatandaşların vergi indirimi ya da hediye karşılığında belediyeye bağış yapabilmesini öngören uygulama da salgınla birlikte dönüşüm geçirdi.

Wagyu bifteği ya da tuna balığı gibi geleneksel lezzetlerle bağış yapan Japonları ödüllendiren belediyeler artık maske hediye etmeye başladı.

Salgından sonra bağışlar arttı

Bu kasabalardan biri olan Aisho’da, 7 bin yen (yaklaşık 450 TL) bağış yapanlara, bölgede üretilen ketenden yapılan ve yeniden kullanılabilen bir maske hediye edildi.

Kasaba yetkililerinden, “Şaşırdım. 1 Nisan’da maske teklif etmeye başladığımızdan beri çok sayıda bağış yapıldı” dedi.

Maske karşılığında 100 kadar kişinin bağış yaptığını belirten Urabe, daha önce çok revaçta olan bölgenin meşhur yabanmersinine sadece 20 kişiden talep geldiğini söyledi.

Urabe, “Yerel bifteğimiz ve pirincimiz hâlâ popüler ama virüs salgını nedeniyle maskelerin yüksek talep gördüğünü görüyorum” ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Muroto’da da 9 bin 500 yen (yaklaşık 615 TL) bağış yapanlar hediye olarak maskeyi tercih etti. Yetkililerden Shinya Katsuta, “Geçen yıldan itibaren bağışçılara maske vermeye başladık ancak koronavirüsle birlikte bağışlar arttı” diye konuştu.

Belediyeler hediye yarışına girince sınırlama getirildi

Japonya’da 2008’de hayata geçirilen bu uygulamayla ilk başta 8.1 milyar yen toplandı. İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’nın verilerine göre bu miktar 2018’de 512.7 milyar yene ulaştı.

Daha fazla bağış toplamak isteyen belediyelerin, karşılığında verilecek hediyeler konusunda birbirleriyle yarışa girmesi üzerine hükümet bir sınırlama getirdi.

Japonya’da daha önce de hava kirliliğine ve alerjiye bağlı olarak maske kullanımı bir hayli yaygındı. Ancak salgının patlak vermesiyle maske stokları tükendi. Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 299 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 11 bin 950’ye ulaştı.