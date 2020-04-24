Japonya'da 'kadınlar yavaş, markete erkekler gitsin' diyen belediye başkanına tepki yağdı

Japonya’da sosyal teması önlemek isteyen bir belediye başkanı, “Kadınlar daha tereddütlü ve yavaş davranıyor, market alışverişini erkekler yapsın” deyince infial yarattı.

Japonya'nın Osaka kentinde Belediye Başkanı Ichiro Matsui halkı sosyal mesafe kurallarına uymaya teşvik etmek isterken kullandığı cinsiyetçi söylem nedeniyle büyük tepki çekti.

Erkek bir gazetecinin karantina sürecinde nasıl alışveriş yapılacağına dair sorusuna yanıt veren Matsui, “Kadınlar markete gittiğinde bu biraz zaman alıyor. Eğer markete giden sen olsaydın, şunu ya da bunu alman söylenseydi, doğrudan gider alırdın ve eve giderdin” ifadelerini kullandı.

Kadınların market alışverişinde ‘tereddüt yaşadığını ve bu yüzden fazla vakit harcadıklarını’ savunan Matsui, erkeklerin markete gitmesinin daha iyi bir fikir olacağını öne sürdü.

'İçler acısı'

Matsui’nin bu sözleri sosyal medyada infial yarattı . Belediye başkanı cinsiyetçi olmakla suçlanırken, bir kullanıcıyorumunu yaptı.

Bir kullanıcı bu ifadelerin ‘hem erkeklere hem kadınlara saygısızlık’ olduğunu belirtirken bir diğeri de siyasetçileri ebeveynlikten, ev işlerinden anlamamakla suçladı.

Bir önerisi daha var

Öte yandan alışverişin sınırlanması konusunda ısrarcı olan Matsui, tek sayılı aylarda doğanların tek sayılı günlerde, çift sayılı aylarda doğanların çift sayılı günlerde marketlere gitmesinin daha iyi olacağını savundu.

ABD ve Avrupa’ya göre salgından nispeten daha az etkilenen Japonya’da son günlerde vaka sayısının artması üzerine ülke genelinde 6 Mayıs’a kadar olağanüstü durum ilan edilmişti.

Tokyo’dan sonra salgından en çok etkilenen Osaka kentinde yaklaşık 1500 koronavirüs vakası bulunuyor.