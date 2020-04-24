Avustralya'da virüs izleme uygulamasından elde edilen verilerin istismarı suç sayılacak

Salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen akıllı telefon üzerinden takip uygulamalarının yarattığı mahremiyet endişelerine yönelik ilk somut adım Avustralya’dan geldi. Buna göre toplanan verilere sağlık çalışanları dışında kimse erişemeyecek.

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla cep telefonları üzerinden takip uygulamalarının kullanılmaya başlaması dünya çapında mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bu konudaki endişelere bir son vermek isteyen Avustralya, sağlık çalışanları dışındaki kişilerin bu süreçte toplanan verilere erişmesini yasaklayacağını duyurdu.

Hastalığı olan bir kişinin kiminle temas kurduğunu belirlemeye yarayacak uygulama henüz hayata geçirilmese de kamuoyunda başlayan tartışmalar üzerine böyle bir karar alındı.

Başbakan Scott Morrison, “Veri deposunda toplanan bu bilgilerin, gereken kişilerin dışında herhangi bir kişiye gitmesi yasadışı olacak. Sağlık çalışanlarının, temas takibini yapabilmesine yardımcı olacak” dedi.

Verilerin, ABD’li internet devi Amazon’a bağlı AWS tarafından depolanacağını doğrulayan Morrison, bunun ‘ulusal olarak şifrelenmiş veri deposu’ olacağını vurguladı

Salgın yayılmadan önce önlem alan Avustralya diğer ülkelere nazaran koronavirüsten daha az etkilendi. Ülkede şimdiye kadar 78 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 6 bin 700 civarına ulaştı. Yetkililer, sosyal mesafe kurallarının mayıs ayının ortasına kadar süreceğini belirtiyor.