Turistlerin olmadığı Tayland’da bir dugong sürüsü görüntülendi

News Channel20 (WICS) televizyonunun haberine göre Tayland Ulusal Parklar Departmanı, insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin güneyinde, Trang eyaletinin sınırları içinde yer alan Ko Libong Adası’nın yakınlarında bir dugong sürüsü görüntüledi.

Bu deniz memelisi türünün deniz çimenleriyle beslendiği ve belli aralıklarla hava almak için suyun yüzeyine çıktığı görüldü.

Turist akını ve su kirliliği nedeniyle nadir görülüyordu

Tayland sularında sınırlı sayıda dugong yaşadığı biliniyor. Dört metreye kadar büyüyebilen, ağırlıkları yarım tona ulaşabilen ve ortalama 70 yıl yaşayan bu canlılar son yıllarda yoğun turist akınına uğrayan ve suları kirlenen ülkenin güneyinde son derece nadir görülüyordu.

Tayland Ulusal Parklar Departmanı Danışmanı Thon Thamrongnawasawat, “Bu hayvanlar sürat teknelerine ve insanların varlığına karşı çok duyarlı. Şimdi ise rahatlıkla büyük gruplar halinde toplanarak kıyıya yaklaşabiliyorlar” açıklamasında bulundu.

VIDEO: Aerial images have revealed a herd of more than 30 dugongs drifting serenely off the coast of a Thai island. The slow-moving sea creatures, closely related to the manatee, are classified as a vulnerable species pic.twitter.com/QMMl1vFCAJ — AFP news agency (@AFP) April 23, 2020

Geçtiğimiz yıl Tayland’da rekor sayıda ölü dugong bulunmuştu. Veterinerlerin geçen yıl nisan ayında tek başına bulunup kurtarıldıktan sonra yaşamı internetten canlı yayınlanan ve ‘Tayland’ın sevgilisi’ diye anılan Marium adlı yavru dugongun ölümünden sonra bu hayvanlar dünya toplumunun dikkatini üzerinde toplamıştı.

Marium’a yapılan otopsi sırasında, küçük plastik parçalarının bağırsaklarını tıkayıp enfeksiyona yol açtığının tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Yavru dugongun ölümü çevre kirliliği konusunda bir uyarı olarak görülmüştü.