Kuzey Kore devlet radyosu: Kim Jong-un aktif şekilde çalışıyor

Çok ağır bir hastalığa yakalandığı ve hatta bazı yayın organlarında öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çalışmalarını aktif şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Güney Kore'nin Yonhap ajansının aktardığına göre Kuzey Kore devlet radyosu, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu.

Radyodan yayınlanan haberde "Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti" dendi.

Haberde, Kim'in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi.

'Zyuganov, Kim'e tebrik telgrafı gönderdi'

Bu arada Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zyuganov'un Kim Jong'un Rusya ziyaretinin 1. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore liderine tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti.

CNN, Kim'in durumunun ciddi olduğunu iddia etmişti

CNN kanalı, Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve durumunun 'ciddi' olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.

Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.