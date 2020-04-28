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    Güney Kore: Kim, salgından kaçınmak için ortada görünmüyor olabilir

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Asya & Pasifik
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    Güney Koreli yetkililer, sağlığı hakkındaki spekülasyonları sürdüğü Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un koronavirüs endişesi nedeniyle ortada görünmüyor olabileceğini belirtti.

    Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlık durumunun ağırlaştığı, hatta yaşamını yitirdiğine dair spekülasyonları ortada görünmeyerek alevlendirirken, komşu Güney Kore’den konuyla ilgili farklı bir teori ortaya atıldı.

    Spekülasyonların başlamasına neden olan, Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmamasını değerlendiren Güney Koreli yetkililer, bunu ‘koronavirüs salgını’yla açıkladı.

    'Pek çok etkinlik iptal edildi'

    Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kim’in sağlık sorunları nedeniyle değil, salgından kaçınmak için 15 Nisan’dan beri ortada görünmediğini savundu.

    © Sputnik / Vitaly Ankov
    Kim Jong-un'dan 'koronavirüs' açıklaması: Kuzey Kore'ye yayılırsa ciddi sonuçları olur
    Parlamentoda konuşan Kim Yeon-chul, “Göreve geldiğinden beri Kim Il-sung'un doğum yıldönümünü kaçırmadığı doğru ancak kutlamalar ve resmi yemekler dahil pek çok yıldönümü etkinliği koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edildi” dedi.

    Ocak ayının ortasından beri Kim’in en az iki kez, yaklaşık 20 gün boyunca ortadan kaybolduğu durumlar olduğunu hatırlatan Bakan, “Mevcut (koronavirüs) durumu göz önüne alındığında bunun olağandışı olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

    Yetkililere göre tek bir vaka görülmedi

    Salgının başlamasının ardından tüm dünyaya sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Kuzey Kore, ciddi tedbirler uyguluyor. Yetkililer, ülkede koronavirüs vakası saptanmadığını belirtiyor.

    Güney Koreli yetkililer Kim’in sağılığı hakkında iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

    Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de daha önce "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" açıklamasında bulunmuştu.

    ABD’li yetkililerin açıklamalarını kaynak gösteren CNN, Kim’in geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun ağırlaştığını iddia etmişti.

    Kim’in herhangi bir açıklama yapmaması ve bir devlet etkinliğine katılmaması soru işaretlerine neden olurken, Kuzey Kore devlet radyosu, liderlerinin çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Sağlık, Salgın, Koronavirüs, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore
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