Çin'den koronavirüsün kaynağına araştırma isteyen Avustralya'ya tepki: Ayakkabımızın altına yapışan sakız gibisiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği koronavrüs pandemisinden Çin'in sorumlu olduğu ve Pekin'e bedel ödetilmesi gerektiği kampanyasına ABD'nin başmüttefiki Avustralya'nın da açık destek vermesi, Avustralya ile Çin arasında krize yol açtı.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından daha önce bazı ülkelerin elindeki kitle imha silahlarının uluslararası silah denetçilerinin incelemesinden geçirilmesi örneğindeki gibi pandeminin kaynağının da uluslararası 'bağımsız' denetçiler tarafından araştırılmasını öneren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugünkü açıklamasında Çin'in kesinkes karşı çıktığı denetim savında ısrar etti.

Canberra’da basın toplantısı düzenleyen Morrison şöyle konuştu:

"Bu virüs dünya çapında 200 binden fazla insanın yaşamının sona ermesine sebep oldu. Küresel ekonomiyi kapattı. Olağanüstü etkiler yarattı. Böyle bir durumda dünyanın, bunun nasıl ortaya çıktığının bağımsız bir soruşturmayla değerlendirilmesini istemesi tamamen makul ve sağduyulu bir taleptir. Böylece gereken dersleri öğrenebilir ve bir daha aynı şeyin yaşanmasına engel olabiliriz."

Yeni Zelanda da Avustralya'nın önerisine destek açıklarken, Çin'den çok sert tepki geldi.

Devlete bağlı yayın organlarından Global Times'da yazan Avustralya araştırmaları uzmanı Çen Hong, Avustralya'yı 'Çin'i günah keçisi ilan etmeye yönelik şer kampanyası yürütmekle' suçladı.

Gazetesinin baş yazısı Avustralya’nın 'panda dövücülük ve kurbanı suçlayıcılık' tutumu izlediğini iddia ederek Morrison hükümetinin 'ikili ilişkilere tamir edilemeyecek bir zarar verecek maceracılık içinde olduğunu' yazdı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Hu Xijin, Çin sosyal medyasında yaptığı paylaşımlarda Avustralya'yı 'sürekli başbelası olmakla' itham etti.

Global Times GYY "Çin'in ayakkabılarının tabanına yapışan sakız gibi bir şey. Bezen çıkarıp atmak için taş bulmak lazım geliyor" ifadesini kullandı.

Çin'in tepkisi medyayla sınırlı kalmadı, diplomasiye de sıçradı.

Pazartesi günü Çin’in Avustralya büyükelçisi Jingye Cheng, Avustralya’nın soruşturma çağrılarının Çinli tüketicilerin Avustralya mal ve hizmetlerine yönelik boykota gitmesine yol açabileceğini söyledi.

İhracatının dörtte üçünü Çin’e yapan Avustralya için bu önemli bir tehdit ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, bu açıklamadan sonra Çin’i "ekonomik zorbalık tehdidinde bulunmakla" suçladı.

Morrison ise bugünkü basın toplantısında önerdiği bağımsız soruşturmanın hedef gözetmediğini, Çin’in tepkisinin o tarafı ilgilendiren bir şey olduğunu söyledi.