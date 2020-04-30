Çin'den Trump'ın Kovid-19 suçlamalarına yanıt: ABD'nin düşmanı Pekin değil koronavirüs

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsün sorumluluğunu Çin'e yüklenmesine ve soruşturma başlatmasına yanıt veren Çin Dışişleri, "Washington, düşmanının Pekin değil koronavirüs olduğunu anlamalı" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Kovid-19'un sorumluluğu konusuna gelince, vürüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu daha önce birçok kez dile getirdik. Çin, virüsün taşıyıcısı değil, aksine virüsün mağduru" dedi.

Geng, sağlık alanında yaşanan küresel kriz karşısında uluslararası toplumun birleşmesi ve sorunu birlikte ortadan kaldırması gerektiğinin de altını çizdi.

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 'Çin'in virüsü bilerek yaydığı' suçlamalarına ilişkin "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı" demişti.