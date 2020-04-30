Çin'den Trump'ın Kovid-19 suçlamalarına yanıt: ABD'nin düşmanı Pekin değil koronavirüs

Geng, sağlık alanında yaşanan küresel kriz karşısında uluslararası toplumun birleşmesi ve sorunu birlikte ortadan kaldırması gerektiğinin de altını çizdi.
Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 'Çin'in virüsü bilerek yaydığı' suçlamalarına ilişkin "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı" demişti.
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