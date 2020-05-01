Faks sevdalısı Japonlar artık yeni koronavirüs vakalarını online olarak bildirecek

Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezlerinin yeni koronavirüs vakalarını elle yazılmış fakslar yerine online olarak bildirmelerine imkan tanıyan yeni bir sistemi hayata geçirdi.

Japonya’nın ileri teknoloji konusundaki haklı ününe rağmen, sağlık sistemi, ülke sakinlerinin kullanmayı çok sevdiği faks makinelerini yeni terk ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs itibariyle yeni bir sisteme geçeceklerini ve artık yeni vakaların faksla değil online olarak bildirilmesi gerektiğini duyurdu. Karar, sağlık merkezlerinin yükünü azaltmak adına alındı.

Bakanlıktan bir yetkili, bu şekilde veri toplama konusundaki verimliliğin artacağını; yeni veya ciddi vakalara, tedavi sürecine dair daha sağlıklı ve hızlı veriler elde edileceğini belirtti.

Teknolojiye rağmen mühürden vazgeçemiyorlar

Başbakan Şinzo Abe, bakanlara seslenerek, düzenlemeleri gözden geçirmelerini ve ayıklamak ya da basitleştirmek üzere yük getiren prosedürleri belirlemeleri gerektiğini söylemişti.

'Büyük adım' diyen de var, 'Şimdiye kadar ne yapıyordunuz' diye soran da

Japonya her ne kadar her alanda ileri teknoloji kullanmasıyla bilinse de pek çok hükümet yetkilisi ve işletmeler faks makinelerine güveniyor. Belgelere bu sayedeadı verilen geleneksel mühürlerini basarak izlerini bırakabiliyorlar.

Karar bazı kesimlerde alkışlarla karşılanırken, ‘geç kalındı’ eleştirilerini de getirdi.

Liberal Demokratik Partili Bakan Masaaki Taira, “Halk sağlığı açısından internet teknolojisinin kullanımı ileriye doğru atılan büyük bir adım” diyerek karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pek etkilenmiş görünmeyen sosyal medya kullanıcılarından biri ise, “Üzgünüm ama ‘aferin’ diyemem. Şimdiye kadar ne yapıyordunuz?” dedi.

Japonya'da, kamu televizyonu NHK'nın verilerine göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar 455 kişi yaşamını yitirdi, 14 binden fazla kişiye de koronavirüs teşhisi konuldu.