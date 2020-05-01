Japonya'da olağanüstü hal bir ay daha uzatılabilir

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, salgın nedeniyle ilan edilen ve 6 Mayıs’ta sona erecek olan olağanüstü hali bir ay daha uzatabileceklerini duyurdu.

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden Japonya, tedbirlerin süresini genişletiyor.

Salgınla mücadele konusunda görevlendirilen hükümet görev gücünün sunduğu raporlara işaret eden Başbakan Şinzo Abe, sağlık sisteminin üzerinde aşırı bir yük bulunduğunu söyledi.

© REUTERS / ISSEI KATO Faks sevdalısı Japonlar artık yeni koronavirüs vakalarını online olarak bildirecek diyen Abe, Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura’ya ‘tedbirleri bir ay kadar daha uzatmak konusunda hazırlık yapması’ talimatını verdiğini açıkladı. Abe, detayların pazartesi günü belli olacağını belirtti.

Hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan halk sağlığı uzmanı Shigeru Omi, enfeksiyon konusunda bekledikleri yavaşlamayı göremediklerini söyledi. Omi, “Eğer yeniden canlanma yaşanırsa, tıbbi sistemler üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirler çerçevesinin korunması gerektiği yönünde” dedi.

Japonya’da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de uzmanların uyarıları üzerine hükümet, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Bu kararla okulları kapatma ve toplu etkinlikleri yasaklamanın önü açılıyor. Ancak hükümetin bu tedbirlerine uymayanlar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmüyor.

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 211 artarak 15 bin 228'e, can kaybı da 479'a yükseldi.