Çin'de yapılan bir araştırmaya göre virüs salgını sona erdikten sonra Çinlilerin en çok ziyaret etmek istediği şehir Vuhan oldu. Aynı araştırmada daha önce Pekin ilk sırada yer alıyordu.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre, Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Turizm Araştırma Merkezi ile Tencent Kültür ve Turizm Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Çinliler salgın geçtikten sonra en çok, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan'ı ziyaret etmek istiyor.

Kuruluşların 15 bin 163 kişiyle gerçekleştirdiği anketler ve 20 milyon sosyal medya paylaşımından elde edilen verilere göre, Vuhan Çinlilerin en çok ziyaret etmek istediği şehir ünvanını Pekin'in elinden aldı. Araştırmanın sonuçları Çin'de sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

'Kahraman şehre destek'

Son verilerle ilgili açıklamada bulunan CASS Turizm Araştırma Merkezi Direktörü Song Rui "Araştırma sonuçlarının ülkenin dört bir yanından insanların 'kahraman şehre' desteğini yansıttığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Bu arada Wuhan'ın içinde bulunduğu Hubei eyaletinde yer alan Shennongjia Ormanı ve Yellow Crane Kulesi araştırmada ilk defa Çin'de en çok ziyaret edilmek istenen 10 turist atraksiyonu arasına girdi.

Çinlilerin en çok ziyaret etmek istediği ülkeler ise sırasıyla Tayland, Rusya ve Japonya oldu.

Vuhan şehrinde koronavirüs salgını sebebiyle 4 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Geçen hafta yapılan açıklamada Vuhan'da son ağır hastanın iyileştiği ve koronavirüs vakası kalmadığı belirtilmişti.