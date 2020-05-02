Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun kötüleştiği iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 20 gün aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığı bildirildi.

Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan’da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

(URGENT) N.K. leader makes first public appearance in 20 days https://t.co/hr4x7meB8Y — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 1, 2020

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