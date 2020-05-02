Tokayev, Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın yetkilerine son verdi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin siyasi hiyerarşisinde ikinci pozisyon olan senato başkanlığı görevindeki ve ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva’nın vekillik yetkilerine son verdi.

Kazakistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet başkanının talimatıyla Senato vekili Nazarbayeva’nın yetkilerine son verildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada konuyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Twitter’dan açıklama yapan Tokayev, Senato Başkanı olarak verimli çalışmalarından dolayı Nazarbayeva’ya teşekkür etti.

Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020

​Kazakistan parlamentosu 20 Mart 2019'da Nazarbayeva’yı oybirliğiyle yeniden Senato Başkanı seçmişti. Ülkenin siyasi hiyerarşisindeki Nazarbayeva, 2016 yılından beri de senato vekiliydi.