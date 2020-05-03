Güney Kore'den 'Kim'in ameliyat olmadığına inanmak için nedenlerimiz var' paylaşımı

Öldüğü iddia edilirken ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kolundaki izden kalp ameliyatı geçirdiği spekülasyonu yapılırken, Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan bir kaynak 'Ameliyat yok' görüşünü basına aktardı.

Kalp ameliyatı geçirmesinin ardından sağlık durumunun kötüleştiği, hatta öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 20 gün aradan sonra 2 Mayıs'ta kamuoyunun önüne çıkması, söylentileri durdurmaya yetmedi.

Mark on Kim Jong-un's arm a possible sign of heart surgery, medical experts claimhttps://t.co/5sXhahATFc — Sputnik (@SputnikInt) May 3, 2020

Görüntülere inceleme

Başkent Pyongyang'da bir gübre fabrikasının açılışında ortaya çıkan Kim Jong-Un'un görüntülerini inceleyen ABD medyasının bazı organları, kolunda bir iz olduğu ve tıp uzmanlarına göre bunun kardiyovasküler operasyon geçirdiğini kanıtladığı iddiasında bulundu.

A mark on Kim's right arm in state TV today, combined with his usage of a golf cart to move around, may be evidence of cardiac-related health treatment.



More at NK News w/ @ColinZwirko and @jeongminnkim:https://t.co/YtIvKA3K5r pic.twitter.com/htYTLCJvxt — Chad O'Carroll (@chadocl) May 2, 2020

Ancak Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore devlet başkanlığı makamı Mavi Ev'den üst düzey bir yetkiliye dayanarak, Seul'de Kuzey Kore liderinin ameliyat olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığını bildirdi.

North Korean leader Kim Jong Un is unlikely to have undergone surgery during his 20-day absence from public events, Yonhap News reported https://t.co/Q9nIbmlOpc — Bloomberg (@business) May 3, 2020

'Ayrıntılarını açıklayamayız'

Adı açıklanmayan üst düzey Güney Koreli yetkili, "Lider Kim'in yürüyüşündeki farklılığa bakarak ameliyat geçirdiğine dair spekülatif haberler yayımlandı. Ameliyat olmadığına inanmak için bizim nedenlerimiz var, ama bunun ayrıntılarını açıklayamayız" dedi.

Kim Jong Un has been seen in public for the first time since 11 April, according to North Korean state media.



It comes after speculation that he was 'gravely ill' after surgery last month.



More on this story here: https://t.co/MpYxe7CWAm pic.twitter.com/KEXCEy1rnB — SkyNews (@SkyNews) May 2, 2020

Kuzey Kore devlet televizyonu, 20 gün aradan sonra ortaya çıkan Kim'in açılışta yürüyen, ağzı kulaklarında gülümseyen ve sigara içen görüntülerini yayımlamıştı.