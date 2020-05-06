Kırgızistan-Çin sınırında 6.0 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan ile Çin sınırında yerel saatle 16.50'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Kırgızistan'ın Oş bölgesine bağlı Nura köyünden 5 kilometre kuzeydoğuda, İrkeştam köyünden 5 kilometre güneydoğuda, İkizyak köyünden 12 kilometre güneydoğuda ve Oş kentinden 140 kilometre güneydoğuda olduğu aktarıldı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.