Pakistan'da el yapımı bombanın patlaması sonucu 6 asker öldü

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Babar İftihar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güney Belucistan sınır güvenlik birliğine ait aracın el yapımı uzaktan kumandalı bomba ile patlatılması sonucu biri subay 6 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا،دھماکے کے نتیجے میں میجر ندیم عباس بھٹی سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے۔#OurMartyrsOurHeroes pic.twitter.com/cZJRqHNIno— Babar Iftikhar (@MajGen_Baber) May 8, 2020
Pakistan Ordusu’nun verdiği bilgiye göre askerler, İran sınırına 14 kilometre mesafede, teröristlerin dağlık arazideki olası güzergahlarını aradıkları bölgede gerçekleştirilen devriye görevinden sonra üsse dönüyordu.
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