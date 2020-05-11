Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan 5,5 büyüklüğünde deprem bir yaşandı.

Deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.