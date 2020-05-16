Türkmenistan, Dünya Ticaret Örgütü’ne gözlemci statüsünde üyelik için başvurdu

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) gözlemci statüsünde üye olmak için başvuru mektubunun gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkmenistan’ın DTÖ’ne gözlemci statüsünde üye olmak için başvuru mektubu gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin gerçekleştirdiği son oturumda Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un ‘Türkmenistan’ın Dünya Ticaret Örgütü'ne gözlemci olarak katılması’ ile ilgili kararnameyi imzaladığı, böylelikle Türkmen liderin özel hükümet komisyonunun Türkmenistan’ın DTÖ üyeliğine ilişkin önerisini onayladığı vurgulandı.

Türkmen liderin onayladığı kararname ile mektup gönderildi

Kararname doğrultusunda Türkmenistan’ın DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo’ya örgüte gözlemci statüsünde üye olmak için başvuru mektubu gönderdiği kaydedilen açıklamada, “DTÖ katılım prosedürlerine göre yakın gelecekte yapılacak DTÖ Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısında Türkmenistan'ın örgüte gözlemci olarak kabul edilmesi konusu ele alınacak” denildi.

Türkmenistan’ın üyeliği ilk kez 9 yıl önce gündeme getirilmişti

Türkmenistan’ın DTÖ’ne üyeliği konusu 9 yıl önce o zamanki AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından gündeme getirilmişti. Türkmenistan yönetimi, DTÖ'ne katılımın ulusal ekonominin gelişmesine ivme kazandıracağına ve yabancı ortaklarla işbirliğini genişleteceğine inanıyor.