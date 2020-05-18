Malezya Parlamentosu koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı

Malezya Parlamentosunda ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin müzakere edilmesi için olağanüstü oturum yapıldı.

Oturumda milletvekillerine seslenen Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile mücadelede sergiledikleri başarı ve salgın sonrası dönemde ülkenin ekonomik kalkınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sultan Abdullah, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede oynadığı kritik role değinerek, "Onlar halkın sağlık güvenliğini korumak için hayatlarını riske attılar ve yorulmak bilmeden büyük fedakarlık gösterdiler" dedi ve milletvekillerini ayağa kalkarak sağlık çalılanlarını alkışlamaya davet etti.

Vakalardaki artışların düşmesine rağmen vatandaşlara sağlıklarını koruma çağrısında bulunan Sultan Abdullah, "Kalabalık ortamlardan uzak durma ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösterin. Umarız Malezya, Kovid-19 salgınının üstesinden gelerek ses getiren bir başarı elde edecektir" şeklinde konuştu.

Malezya Kralı, salgın sonrası süreçte hükümetin ekonominin yeniden kalkınmasına odaklanması gerektiğini ifade etti ve "Hükümetimiz, yatırımın ekonominin kalkınmasına katkısını dikkate alarak bu süreçte ülkedeki yatırım faaliyetlerini artırmak üzere iş dünyasının işini kolaylaştıracak adımlar atacaktır. Bunu sağlamak için mevcut yasaları güncellemek, yasal prosedürleri kolaylaştırmak ve teşvikleri artırmak gerekecektir." açıklamasında bulundu.

Hükümete yolsuzlukla mücadele çağrısı

Hükümetin işletmeleri sübvanse etmek için sunduğu teşvik paketini desteklediğini belirten Sultan Abdullah, bu süreçte hükümetin, iş dünyasının yeniden kalkınmasını sağlamak için her alanda inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

Yolsuzlukla mücadeleye de değinen Sultan Abdullah, hükümetin bu konuda kararlı ve tavizsiz tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelişmiş, istikrarlı ve müreffeh bir milletin kurulmasının önündeki en büyük engel yolsuzluktur" dedi.

Sultan Abdullah, mart ayında yeni hükümetin kurulmasının ardından başlayan siyasi tartışmaları doğru bulmadığını söyledi ve "Halkımız, Kovid-19'un yol açtığı zorluklarla mücadele ederken siyasetçilerimizin ülkeyi belirsizlik uçurumuna sürükleyecek tartışmalardan kaçınmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Malezya Kralı'nın konuşmasının ardından Parlamentonun bir günlük olağanüstü oturumu sona erdi.

Parlamentonun olağan oturumları 13 Temmuz ila 27 Ağustos'ta yapılacak.