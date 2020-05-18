Trump'ın yarı iletken çip almasına set çektiği Huawei: Olumsuz etkilenmemiz kaçınılmaz

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının öncephesi haline gelen Çinli teknoloji devi Huawei, küresel çip tedariğine erişimini engellemeye yönelik Trump yönetiminin son kararından olumsuz etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu, ama tez zamanda buna da çözüm bulacağını duyurdu.

Trump yönetiminin ABD yazılım ve teknolojisinin kullanılması sonucu üretilen yarı iletken çipleri almasını engellemeye yönelik kararına Huawei'nin ilk resmi tepkisini Dönüşümlü CEO Guo Ping verdi.

Teknoloji sanayi analistleriyle toplantı düzenleyen CEO Guo Ping, kararı 'keyfi ve kötücül' diye niteledi, yarı iletkenlere erişimlerinin engellenmesinin 'şirketi olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu' belirtti.

'ABD'nin geçen yıldan beri çıkarageldiği sorunların daha sağlam ve dayanıklı hale gelmelerine yaradığını ve yeni soruna da tez zamanda çözüm bulacaklarından emin olduklarını' dile getiren Guo, Washington'ın kurallarına uyacaklarını ve baskıyı göğüslemek için araştırma-geliştirme ve yeni icat çalışmalarına daha da ağırlık vereceklerini söyledi.

Son kısıtlamaların yaratacağı etkiyi anlamak ve ölçmek için Huawei'nin biraz zamana ihtiyacı olacağını sözlerine ekledi.

İlk etkisi, dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Tayvan merkezli TMSC'nin en büyük ikinci müşterisi Huawei'den yeni sipariş alımını durdurması oldu.

ABD merkezli AP haber ajansının konuyla ilgili uzmanlardan görüş aldı.

Objective Analysis websitesinin yarı iletken uzmanı Jim Handy, Trump yönetiminin son kararından Huawei'nin ürettiği her elektronik sisteminin olumsuz etkilenebileceğini, Çin merkezli alternatiflerin ise henüz kurulmamış olduğunu belirtti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Paulson Enstitüsü araştırmacılarından Neil Thomas, Çin teknoloji devinin yarı iletkenlere erişimini TSMC'den Çin'in en büyük üreticisi SMIC'e kaydırmaya daha önce başlamış olduğunu anlattı.

Ancak SMIC'in henüz Huawei’nin en son Kirin 980 çipsetini üretebilecek kapasitede olmadığına dikkat çeken Thomas, "SMIC muhtemelen Huawei'nin daha erken kuşak çipsetlerini imal edebilir" dedi.

Huawei CEO'sundan önce Çin Ticaret Bakanlığı 'Çinli girişimcilerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacakları' açıklamasıyla yetinmiş, olası misillemelerden söz et etmemişti.

Devlet bağlı medya organlarından Global Times ise adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak Çin devletinin çok güçlü misillemede bulunacağını yazdı.