Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Qiaojia bölgesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada, depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
People's Daily'nin haberine göre yaşanan felakette 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.
Haberde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
#UPDATE: 4 killed, 23 injured as of 6am, Tuesday, after a 5.0-magnitude #earthquake hit southwest China's Yunnan Province on Monday night. Rescue mission is underway. pic.twitter.com/I0vOgmhHW4— People's Daily, China (@PDChina) May 19, 2020
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