Trump'a destek çıkan Avustralya'ya Çin'den yüzde 80 gümrük vergisi

ABD'nin sıkı müttefiklerinden Avustralya hükümetinin Trump yönetiminin korosuna katılıp Çin'in koronavirüs pandemisine yaklaşımı konusunda 'uluslararası bağımsız soruşturma' talep etmesine Pekin ceza kesti.

İhracatının dörtte üçünü Çin’e yapan Avustralya'nın arpa ihracatına Pekin'den yüzde 80.5 gümrük vergisi geldi.

Nisanda Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından, 'daha önce bazı ülkelerin elindeki kitle imha silahlarının uluslararası silah denetçilerinin incelemesinden geçirilmesi örneğindeki gibi pandeminin kaynağının da uluslararası bağımsız denetçiler tarafından araştırılmasını' önermişti. Morrison, ardından teklifini, "Koronavirüs pandemisi olağanüstü etkiler yarattı. Böyle bir durumda dünyanın, bunun nasıl ortaya çıktığının bağımsız bir soruşturmayla değerlendirilmesini istemesi tamamen makul ve sağduyulu bir taleptir. Böylece gereken dersleri öğrenebilir ve bir daha aynı şeyin yaşanmasına engel olabiliriz" diye savunmuştu.

Morrison'a derhal sert tepki gösteren Çin, Avustralya ekonomisinde 135 milyar dolarlık kayba neden olabilecek ticaret-seyahat-eğitim misillemesi tehdidini hayata geçirme yönünde ilk adımı attı. Bugünden itibaren Avustralya arpasına yüzde 80.5 gümrük vergisi koydu.

Verginin 5 yıl yürürlükte kalacağını açıklayan Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'yı çiftçilerine sübvansiyon ve Çin'de dampingle suçladı.

Devasa gümrük vergisinin Avustralya'nın kuraklıkla boğuşan çiftçilerine ağır darbe indirmesi bekleniyor.

Çin'in bir numaralı arpa tedarikçisi olan Avustralya, buraya yılda 1.5-2 milyar Avustralya doları değerinde arpa ihracatı yapıyor ve bu da tüm ihracatının yarısını oluşturuyor. Avustralya Ticaret Bakanı ise karardan derin hayalkırıklığı açıklayıp suçlamaları reddetti.

Avustralya'ya gümrük vergisinden birkaç saat önce bir hamle de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den geldi.

Dünya Sağlık Meclisi'nin videokonferansına katılan Şi, pandeminin çıktığı kaynakla ilgili bağımsız soruşturmayı Çin'in destekleyeceğini açıkladı.

Çin lideri bunun için pandeminin son bulması şartını koştu.

Trump'ın BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne mektup gönderip ABD'nin verdiği fonları geçici durdurma kararını kalıcı hale getirme ve hatta üyelikten çıkma tehdidine de Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi:

"ABD yönetiminin mektubu, dikkati koronavirüs pandemisine kendi yetersiz ve beceriksiz müdahalesinden başka yöne çekmek için suçu başkasının üstüne örtme çabası. Kendisine düşen katkıyı zamanında tam olarak yapmak her üyenin yükümlülüğüdür. ABD Çin'i sorumluluğu üstünden atmak ve DSÖ'ye yükümlülükleri konusunda pazarlık yapmak için araç olarak kullanmaya çalışıyor."