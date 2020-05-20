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    Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (164)
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    Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki yaşlı bakım evinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki can kaybı 100’e yükseldi.

    NSW Sağlık Bakanlığı, Sydney'deki Newmarch House adlı yaşlı bakım evinde Kovid-19’a yakalanan 93 yaşındaki Alice Bacon'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    NWS eyaletinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 49’a, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100’e çıktı.

    Ülke genelinde yaklaşık bir milyon 86 bin kişiye test yapıldığı, Kovid-19’a yakalanan 7 bin 68 Avustralyalıdan 6 bin 411’inin de iyileştiği kaydedildi.

    NSW sakinleri 1 Haziran'dan itibaren tatile çıkabilecek

    Kovid-19 tedbirlerinin üç aşamalı planla hafifletilmeye başlandığı Avustralya’da, okulların 25 Mayıs'ta açılacağını duyuran NSW Hükümeti, 1 Haziran'dan itibaren de eyalette tatile gidilmesine izin vereceğini açıkladı.

    Eyaletler arası sınırların halen kapalı olduğu Avustralya’da, turizmin canlandırılmasına yönelik alınan karara göre, eyalet sınırları içerisinde vatandaşlar 15 günü aşmamak kaydıyla tatillerini yapabilecek.

    DSÖ’nün kararı memnuniyetle karşılandı

    Yeni tip koronavirüs salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), bağımsız bir inceleme başlatma kararı alması Avustralya’da memnuniyetle karşılandı.

    Yaptıkları ortak açıklamada kararı ‘‘dönüm noktası’’ olarak değerlendiren Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Kovid-19 virüsünün kaynağını ve insanlara nasıl bulaştığını tanımlamak için yapılması gereken net bir görev var, bu da hayvanlardan insanlara geçen yeni hastalıkların ortaya çıkma risklerini önlemek ve azaltmak için gerekli olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Avustralya Kovid-19’un kaynağının araştırılması için bağımsız bir komisyon kurulması konusunda diplomatik çalışmalar yürütmüştü.

    Gelecek üç aylık dönemde Avustralya’yı normale döndürmeyi hedefleyen federal ve eyalet hükümetleri, restoranlar, kafeler, mağazalar, güzellik salonları, barlar ve kütüphaneleri kademeli olarak açmaya başladı.

    Her eyalette farklı uygulamalar olmakla birlikte normalleşmenin ilk adımı olarak halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin verildi.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (164)
    Etiketler:
    açıklama, Ölüm, Kovid-19, Koronavirüs, Avustralya
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