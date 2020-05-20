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    Japonya’dan normalleşme manzaraları: Restorana gelen müşteriler dezenfektan makinesiyle karşılanıyor

    © REUTERS / ISSEI KATO
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (165)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202005201042080627-japonyadan-normallesme-manzaralari-restorana-gelen-musteriler-dezenfektan-makinesiyle-karsilaniyor/

    Salgının ardından normal hayata geçiş yapan Japonya’da bir restoran, müşterilerinin 'güvenliği' için girişe dezenfektan makinesi yerleştirdi. Bir monitör aracılığıyla yönlendirilen müşteri 30 saniye boyunca klor bazlı spreyle arındırılıyor, ardından hiç kimseyle iletişim kurmadan yemeğini yiyor.

    Koronavirüs karantinasından yavaş yavaş çıkan Japonya’da kapılarını yeniden açmaya hazırlanan restoran ve barlar da salgına karşı farklı önlemler geliştiriyor.

    Tokyo’nun hareketli Shinjuku bölgesinde bulunan geleneksel İzakaya restoranlarından biri de müşterilerinin güvenliği için, onları hipokloröz asit ile dezenfekte edecek bir makine geliştirdi.

    Restorana gelen müşterileri girişte önce bir monitör karşılıyor. Ekrandaki sunucu, müşterilere makineyi nasıl kullanacaklarını anlatıyor ve termometreyle ateşlerini ölçmelerini istiyor.

    Müşteriler daha sonra havayollarındaki tarayıcılara ya da araba yıkama düzeneklerine benzetilen bu makineye doğru ilerliyor. Makine, 30 saniye boyunca hipokloröz asit içeren bir sprey püskürtüyor.

    © REUTERS / ISSEI KATO
    Girişe konulan monitör aracılığıyla, restorana gelen müşterilere makineyi nasıl kullanacaklarını anlatılıyor.

    'Böyle daha güvende hissediyorum'

    Tüm süreç boyunca tek bir kişiyle karşılaşmayan müşteri, içeri girdiğinde de harita aracılığıyla masasına yönlendiriliyor ve siparişini de cep telefonuyla veriyor.

    Barın sahibi olan Kichiri&Co grubunun yöneticisi, Yeni yaşam tarzıyla uyumlu ve enfeksiyonu önleyecek bir sistem geliştirmek istedik. Henüz deneme aşamasında, ama geliştirdiğimizde diğer restoranlarla da paylaşmayı isteriz” dedi.

    Müşterilerden biri de her ne kadar 30 saniyeyi fazla bulduğunu söylese de, “Böyle daha güvende hissediyorum” diye konuştu.

    Japonya’da salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal durumu geçtiğimiz günlerde 39 eyalette kaldırılmıştı.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (165)
    Etiketler:
    Karantina, Restoran, bar, Salgın, Japonya, makine, Dezenfekte, Koronavirüs
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