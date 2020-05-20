Singapur'da Zoom üzerinden idam cezası

Singapur’da bir kişiye video konferans uygulaması Zoom üzerinden idam cezası verildi. Korona virüsü nedeniyle bir araya gelemeyen mahkeme heyetinin teknolojiyi kullanarak idam cezası vermesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

Gazete Duvar'ın haberine göre idam cezası, 2011 yılında eroin kaçakçılığından tutuklanan 37 yaşındaki Malezya vatandaşı Punithan Genasan’a verildi. Mahkeme heyetinden Reuters’a yapılan açıklamada, duruşmanın korona virüsü tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla yapıldığı belirtildi. Yüksek Mahkeme’nin açıklamasında, uzaktan yapılan bir duruşmada ilk kez idam cezası verildiği bilgisi de yer aldı.

'İnsanlık dışı uygulama'

İnsan Hakları İzleme Örgütü’yse karara tepki gösterdi. Kurumun Asya birimi, “Singapur’un idam cezasına başvurması zaten zalimce ve insanlık dışı. Zoom gibi uzaktan kullanılabilir teknolojinin bir kişiye idam cezası verilmesi için devreye sokulması, bu durumu daha da insanlık dışı kılıyor” açıklaması yaptı.

Avukatı karşı çıkmadı

Ancak Genasan’ın avukatı Peter Fernando, kararın açıklanması için Zoom’a başvurulmasından rahatsız olmadıklarını söyledi. Fernando, salgın nedeniyle kararı ancak bu yolla çıkarabileceklerini belirtip, temyize gideceklerini açıkladı.

Zoom'dan açıklama yok

Kaliforniya merkezli Zoom şirketiyse idam cezası için kullanılmaları hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

Singapur’da duruşmaların büyük çoğunluğu korona virüsü salgını nedeniyle 1 Haziran’a ertelenmiş durumda. Zaruri görülen davalar ise video konferans yöntemiyle görülüyor.

Singapur’un özellikle uyuşturucu kaçakçılığındaki sıfır tolerans politikası nedeniyle, aralarında onlarca yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu yüzlerce kişi asılarak idam edildi. Ülkenin idam cezası politikası yıllardır insan hakları gruplarının tepkisini çekiyor.