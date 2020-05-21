Putin ve Minnihanov, Tataristan'da Ramazan Bayramı'nın nasıl kutlanacağını konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin lideri Rüstem Minnihanov, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Tataristan'da Ramazan Bayramı'nın nasıl kutlanacağını konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Minnihanov, videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Minnihanov, görüşme sırasında Tataristan'da Müslümanların Hristiyan bayramlarında Ortodoks komşularını, Hristiyanların da İslami bayramlarda Müslüman komşularını ziyaret ederek tebrik ettiği bir gelenek olduğunu anlattı.

Minnihanov'un bu geleneği anımsatması üzerine Putin, "Çok güzel, harika bir geleneğiniz var ancak şu anda özel bir durum söz konusu. Dün bu konuyu Dağıstan yönetimiyle oldukça detaylı bir şekilde ele aldık. Siz bu bayramı nasıl kutlamayı planlıyorsunuz?" diye sordu.

Tataristan'da Ramazan Bayramı için hiçbir etkinlik planlanmadığını kaydeden Minnihanov, "Bugün her birimizi korumamız gereken bir zamandayız. Bu nedenle herkes bayramı evde kutlayacak. Ben de evde olacağım. Bu konudaki tutumunuzu tamamen destekliyoruz" yanıtını verdi.

Putin'in "Dini temsilciler bu yaklaşımı destekliyor mu?" sorusu karşısında Minnihanov, "Onlarla uzun süre önce konuştuk. Bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok" ifadelerini kullandı.

Putin, "Bu çok iyi" diye karşılık verdi.

Dün Dağıstan Cumhuriyeti’nin yönetimi ve toplum temsilcileri ile videokonferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Putin, Rusya genelindeki Müslümanlara seslenerek, kendilerinden müftülerin çağrılarına kulak vermelerini, Ramazan Bayramı’nı evlerinde kutlamalarını ve toplu halde ibadet etmemelerini istemişti.