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    Hong Kong'da Çin İrtibat Ofisi önünde protesto düzenleyenler arasında bulunan demokrasi yanlısı vekil Wu Chi-wai, polisle arbede halindeyken

    Çin'in ayrılıkçılığı yasaklayacak ulusal güvenlik yasa tasarısına karşı Hong Kong'da yeni öfke dalgası

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Asya & Pasifik
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    Ulusal Halk Kongresi'ne Hong Kong'da 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' yasağı getiren yasa tasarısı sunuldu. Özerk bölgedeki protestocular, milyonları yeniden sokağa dökülmeye çağırdı.

    Hong Kong'da zanlıların iadesi yasası çıkarmaya çalışması nedeniyle geçen yıl patlak veren protestoların kalıcılaşması ve ayrılıkçı karakter almasıyla karşı karşıya kalan Pekin'deki merkezi yönetimin bu kez bölgeyi ulusal güvenlik yasası kapsamına almak için tasarı sunması yeni bir kriz yarattı. 

    1842-1997 arasında Britanya hakimiyeti altında olan bugünün Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile ilgili iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) yeni bir hamle geldi.

    ÇKP, Çin Halk Cumhuriyeti'nin  en yüksek devlet kurumu ve yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne Hong Kong için ulusal güvenlik yasa tasarısı sundu.

    Hong Kong'daki milletvekillerini bay pas etmesi beklenen yasa tasarısının yasaklanmasını öngördüğü faaliyetler, 'vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girişmek, dış müdahale' başlıkları altında sıralanıyor. 

    Geçen yıl Hong Kong'da sadece adi suçluların değil, muhaliflerin de Pekin'e iadesinin önünün açılacağı endişesiyle başlayan protestolar zamanla güvenlik güçleriyle şiddetli çatışmalara dönüşürken, ABD ve Britanya'ya müdahale çağrısı yapan veçhelere de bürünmüştü. Pekin, bu iki ülkeyi provokasyon ve içişlerine müdahaleyle suçlamıştı.

    Ulusal Halk Kongresi'ne cuma sabahı sunulan, üyelerine perşembe gecesinden dağıtılan tasarıyı haberleştiren South China Morning Post gazetesi, yeni ulusal güvenlik yasasının, 'merkezi hükümeti devirmek ve Hong Kong'un içişlerine dış müdahale yapılmasını sağlamak amaçlı tüm kargaşa çıkaran faaliyetlerin yanısıra terörist eylemleri yasaklayacağını' yazdı.

    Çin güvenlik güçlerinin bölgeye müdahalesine kapı açıyor

    BBC'ye göre de giriş ve 7 maddeden oluşan tasarının 4. maddesinde Hong Kong'un ulusal güvenliği geliştirmesi istenirken, "Gerektiğinde Merkezi Halk Hükümeti'nin ilgili ulusal güvenlik organları Hong Kong'da yasalara uygun şekilde ulusal güvenliği koruma görevlerini yerine getirmek için kurumlar oluşturabilir" deniliyor.

    Başbakan Li Keqiang de Ulusal Halk Kongresi'ne hitabında 'iki Özel İdari Bölgede ulusal güvenliği korumak için sağlam yasal sistemler ve uygulama mekanizmaları kuracaklarını' söyledi.

    Ulusal Halk Kongresi'nin bu yılki toplantısının sonunda tasarıyı oylaması bekleniyor ki, bu tarihin 28 Mayıs olacağı öngörülüyor. 

    Onaylanmasına kesin gözüyle bakılan tasarı ardından Kongre'nin Daimi Komisyonu'na gönderilecek ve orada son rötuşlar yapılacak. 

    Bu hamlenin, daha önce bölgede protestolar sürerken Hong Kong Yasama Konseyi'nin kendi başına güvenlik yasası çıkarma konusunda uzlaşamamasından kaynaklandığı değerlendirmeleri de yapılıyor.

    Nitekim Pekin'in bu hamlesi Hong Kong'da protestoları yeniden dalgalandıracağa benziyor.

    Haberin patlak vermesinin ardından, bölgede yarı-özerklikten elde kalanların kaybedilmemesi için kitlesel eylem çağrıları yapıldı.

    Sosyal medyada pazar günü protestolar düzenlenmesi için organizasyonlara gidildi. 

    Bugün bir grup protestocu, Çin'in Hong Kong İrtibat Bürosu önünde toplandı.

    Geçen yıl protesto dalgasını başlatan milyonluk yürüyüşü oögütlemiş olan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin lideri Jimmy Sham, "Bu ÇKP'nin Hong Kong'u imha için kullandığı en büyük nükleer silah" yorumunda bulunurken, milyonları yeniden sokağa dökülmeye çağırdı. 

    Demokrasi aktivistlerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong, "Pekin'in protestoculara mesajı net. Hong Kongluların eleştirel seslerini güç ve korkuyla susturmaya kalkışıyor. Hong Konglular, bu kurt savaşçı politikası karşısında korkmayacaktır" dedi.

    Hong Kong Yasama Konseyi'nin komisyon toplantılarında Pekin'de sunulan yasa tasarısını protesto eden vekiller, güvenlikçiler tarafından derdest edilerek dışarı çıkarıldı.

     

     

     

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