Pakistan'da yerleşim yerine düşen yolcu uçağı: Kaza alanından 76 cenaze çıkarıldı

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, yaptığı açıklamada, Airbus A320 model uçağın 91 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony adındaki yerleşim alanına düştüğünü bildirdi.

Karaçi Belediye Başkanının daha önce uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıklamasına karşın Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı düşen uçaktan şu ana kadar 3 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlık kaza yerinden şu ana kadar 76 cesedin çıkarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin yolcu mu, mahalle sakini mi olduğunun henüz belirlenemediğini açıklarken, Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Miran Yusuf, kurtulanlardan birinin uçak yolcularından Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud olduğunu söyledi.

Pakistan ordusu da bölgeye Ravalpindi kentinden özel arama-kurtarma ve rehabilitasyon ekibi gönderdiğini açıklarken kazanın boyutunun gözlemlenmesi için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.

'Kimlik belirleme çalışmaları sürüyor'

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Azra Peçuho, bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini söyledi. Peçuho, açıklama yaptığı Jinnah Eğitim ve Araştırma Merkezinde 11 cenaze ile 6 yaralı getirildiğini ifade etti.

Yaralıların ikisinin durumunun stabil olduğunu ikisinde ise yanıklar bulunduğunu kaydeden Peçuho, "Şu ana kadar gelen ölü ve yaralıların kaçının uçaktan, kaçının yerleşim yerinden olduğunu bilmiyoruz. Tüm hastaneleri tek tek dolaşıyorum. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alarm halindeydik şimdi de ameliyathanelerde alarma geçtik. Tüm çalışanlarımız şu an hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme ve ailelerini bilgilendirme çalışmalarına yoğunlaşmış durumda." dedi.

Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

'Pilot son olarak teknik arıza olduğunu söyledi'

PIA Genel Müdürü Arşad Malik, paylaştığı görüntülü mesajda, kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi." diye konuştu.

Kuleden uçağın inebileceği yönünde gelen çağrının son çağrı olduğunu kaydeden Malik, "İki pist de inişe hazırdı ve kuleden inebileceği bilgisi gelmişti ancak pilot bir tur attıktan sonra inmek istemiş. Şu an teknik arızanın ne olduğunu bilmiyoruz ancak soruşturmamız sürüyor." şeklinde konuştu.

Uçakla kule arasında yaşanan görüşmenin kaydı da paylaşıldı. Kuleden hemen iniş izni isteyen pilotun "Motoru kaybettik." dediği duyulurken kuleden "Gövde üzerine iniş izninizi teyit edin." cevabı geliyor.

Kayıt pilotun yaptığı "Mayday" (İmdat) çağrısıyla sona eriyor.

Karaçi'nin bağlı bulunduğu Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail de yaptığı açıklamada uçağın yerleşim alanına düşmesi nedeniyle korkutucu boyutta ölü ve yaralı sayısıyla karşılaşmaktan endişe ettiğini belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Malik, kaza sonrası gittiği Karaçi'de basının sorularını yanıtlayarak uçak bakımları, pilot ve kabin görevlisi eğitimlerinin tam olduğunu söyledi.

Uçağın teknik olarak uçuşa uygun olduğunun rapor edildiğini kaydeden Malik, pilotun iniş sırasında teknik bir sorundan bahsettiğini ve bunun araştırılacağını belirtti.

Malik ayrıca uçağın binaların direkt üzerine değil bir sokağa düştüğü için yerleşim alanındaki hasarın daha az olduğunu da ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini dile getirerek kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi.