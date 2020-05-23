Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede salgının başlangıcından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini, son 24 saatte sadece asemptomatik taşıyıcıların saptandığını belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, aralık ayında ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Komisyonun açıklamasında, 22 Mayıs’ta aylar sonra ilk kez yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmediği kaydedildi. Sadece yapılan testler sonucu ikisi yurt dışı kaynaklı 28 asemptomatik taşıyıcının saptandığı ifade edilen açıklamada, son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölümlerin meydana gelmediği, 3 hastanın da iyileştiği bildirildi.

Toplamda, Çin’de salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 82971 olarak kaldı, aralarından 78 bin 258 hasta iyileşirken 4 bin 634 hasta de öldü. Ayrıca hastanelerde 79 kişinin kaldığı aktarılıyor.