19 yılda ikinci kez: Afganistan'da Taliban ve hükümet, üç günlük 'bayram ateşkesi' ilan etti

Afganistan hükümeti ve Taliban, Ramazan Bayramı sebebiyle, ülke genelinde geçerli olacak üç günlük ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Afganistan hükümetinin barış süreci ve koronavirüsle mücadele gibi sebeplerle aylardır ateşkes çağrısında bulunduğu Taliban'dan beklenen yanıt geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde Ramazan Bayramı sebebiyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Söz konusu ilan, Taliban tarafından uygulanan üçüncü geniş kapsamlı ateşkesi hayata geçirecek. Daha önce de 2018 yılında Ramazan Bayramı sebebiyle çift taraflı ateşkes ilan edilmiş, ancak sonraki bayramlarda ateşkes çağrılarına olumlu yanıt alınamamıştı.

İkinci geniş kapsamlı ateşkes ise, ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması öncesinde 7 gün geçerli 'şiddeti azaltma' sürecinde uygulanmıştı. Ancak bu süreç taraflarca ateşkes olarak değil, 'şiddetin azalması' haftası olarak adlandırılmıştı.

Taliban, üç gün boyunca uygulanacak ateşkes kapsamında 'saldırı düzenlemeyecekleri', ancak ateşkesin 'tek taraflı olarak ihlal edilmesi durumunda', örgütün 'kendini savunma hakkını saklı tuttuğu' mesajı verdi.

Statement of the Islamic Emirate regarding ceasefire during three days of Eid al-Fitrhttps://t.co/rpebwreLOK pic.twitter.com/3SkRkWur6u — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 23, 2020

​Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından bu yana 'şiddetin azaltılması' ve Taliban'ın ateşkes ilan etmesi yönündeki çağrılarının ilk kez karşılık bulması üzerine, Afgan güvenlik güçlerine ateşkes talimatı verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'ın ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyorum. Afgan hükümeti barış teklifini uzatmaktadır. Başkomutan olarak Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'ne üç gün boyunca ateşkes uygulamaları ve yalnızca saldırıya uğramaları durumunda kendilerini savunmaları talimatı verdim."

I welcome the ceasefire announcement by the Taliban. The Afghan government extends the offer of peace. As Commander in Chief I have instructed ANDSF to comply with the three-days truce and to defend only if attacked. Further details will be given in my speech tomorrow morning. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) May 23, 2020

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