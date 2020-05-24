Pakistan’daki uçak kazasında yaşamını yitiren 97 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşen uçakta hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan’da dün Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi’de evlerin üzerine düştü. Kazada 97 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.

Bugün uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karaçi’de cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeni ile az sayıda insanın katıldığı törende cenaze namazında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

Pakistan’daki uçak kazasında yaşamını yitiren 97 kişi için cenaze töreni düzenlendihttps://t.co/bnHW0NCh6E pic.twitter.com/D0eAb6xGWk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2020

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