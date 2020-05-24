Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya ile Çin, 'siyasi virüs' karşısında aşılmaz bir kale haline geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, diğer ülkelerin bitmek bilmeyen dayanaksız saldırılarına karşı birbirlerini destekleyen ve koruyan Rusya ile Çin'in 'siyasi virüs' karşısında aşılmaz bir kale haline geldiğini vurguladı.

Yıllık basın toplantısında konuşan Wang, Batılı ülkelerin Çin ve Rusya'ya yeni tip koronavirüs şartları altında yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Wang, "Diğer ülkelerin dayanaksız saldırılarına ve iftiralarına maruz kalan Rusya ve Çin, birbirlerini destekliyor ve adaletten yana tavır alıyor. Birbirlerini destekleyen Rusya ve Çin, siyasi virüs karşısında aşılmaz bir kale haline geldi ve bu, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin üst düzeyde olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'Krizi fırsata çevirmek için Rusya'yla çabalarımızı birleştirmeye hazırız'

Wang, Rusya ve Çin'in yeni tip koronavirüse karşı yürüttüğü ortak mücadelenin işbirliğini pekiştirmek için zemin oluşturduğunu kaydetti.

Bu zeminin pandemi sonrası dönemdeki Rusya-Çin işbirliğini daha yukarı çıkarmak için teşvik edici bir güç olacağını kaydeden Wang, "Çin, krizi yeni fırsatlara çevirmek, enerji de dahil geleneksel alanlarda işbirliğini istikrara kavuşturmak için Rusya'yla çabalarını birleştirmeye hazır" diye konuştu.

'Rusya'ya koronavirüsle mücadelede destek sunmaya devam edeceğiz'

Bu arada Wang, Çin'in pandemiyle mücadelede Rusya'ya yardım etmeye ve destek sunmaya devam edeceğini belirtti.

Wang, "Çin, Rusya'daki salgın durumunu dikkatli bir şekilde izliyor. Rus tarafına koronavirüsle mücadelede her türlü desteği verdik ve bundan sonra da vermeye niyetindeyiz. Azimli Rusya halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önderliğinde salgınla başa çıkacağından eminiz" diye vurguladı.